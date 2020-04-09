Миронов: говорить о переносе единого дня голосования пока преждевременно

https://static.news.ru/photo/2c0df70e-7a64-11ea-be47-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦИК России/facebook.com

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что говорить о переносе даты единого дня голосования преждевременно. Об этом он заявил на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

По словам лидера СР, если пик заболеваемости пройдёт через полторы-две недели, то тогда смысла переносить единый день голосования нет.

В таких случаях я привык руководствоваться принципом: решать проблемы по мере их поступления, — сказал он.

Миронов отметил, что говорить о переносе можно в отношении парада 9 мая или всероссийского голосования по поправкам к Конституции. По его словам, партия сейчас работает в режиме онлайн, что не мешает общаться с избирателями.

Я не считаю, что на сегодняшний день есть какие-то основания для постановки такого вопроса, — заключил он.

В настоящее время единый день голосования 2020 года, когда должны выбрать 18 губернаторов, 11 составов региональных заксобраний и 22 городские думы, запланирован на 13 сентября.

Ранее сообщалось, что о его переносе на декабрь или на 2021 год задумались в Кремле. Как писал NEWS.ru, эту идею поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, из-за пандемии полноценная подготовка к голосованию невозможна, а время для проведения избирательной кампании «максимально сужается».