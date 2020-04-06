Минюст зарегистрировал политическую партию создателя World of Tanks

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Министерство юстиции России зарегистрировало Партию прямой демократии, основанную Вячеславом Макаровым — одним из создателей онлайн-игры World of Tanks.

По информации РБК, партия начала готовиться к региональным выборам 2020 года и, «несмотря на перенос всех выборов и референдумов из-за коронавируса», продолжила агитацию. О намерении пойти в политику Макаров заявил в январе.

Для формирования прозрачной системы голосования и обсуждения вопросов партия создаст сайт и приложение с открытым диалогам по любым темам, которые должна регулировать политическая сила, — цитирует РБК сообщение политической организации.

Сайт Партии прямой демократии должен заработать 12 апреля.

Как писал NEWS.ru, Макаров — выходец из Белоруссии, сооснователь компании Wargaming.net. Он оставил бизнес ради политики. Учредительный съезд его Партии прямой демократии прошёл в начале марта.