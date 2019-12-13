https://static.news.ru/photo/2685af32-1daa-11ea-af0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: minjust.ru

Министерство юстиции опубликовало сообщение, в котором говорится, что ингушские фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» попали в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена некоммерческая организация «Общественный фонд социального развития «Генезис», — говорится на сайте ведомства.

Минюст также включил «Правовую инициативу» в этот список.