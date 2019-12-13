Фото: minjust.ru

Министерство юстиции опубликовало сообщение, в котором говорится, что ингушские фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» попали в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена некоммерческая организация «Общественный фонд социального развития «Генезис», — говорится на сайте ведомства.

Минюст также включил «Правовую инициативу» в этот список.

Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал закон, согласно которому физические лица могут быть приравнены к числу СМИ-иноагентов. В настоящее время в списке находятся 10 СМИ, включая «Радио Свобода» и «Голос Америки». Причём Минюст отказался разъяснить механизм поиска граждан-иноагентов, писал NEWS.ru.

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