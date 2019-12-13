Министерство юстиции опубликовало сообщение, в котором говорится, что ингушские фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» попали в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена некоммерческая организация «Общественный фонд социального развития «Генезис», — говорится на сайте ведомства.
Минюст также включил «Правовую инициативу» в этот список.
Президент России Владимир Путин 2 декабря
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