Россия продолжит отстаивать свои интересы в деле «ЮКОСа» и обжалует решение суда Гааги о взыскании $50 млрд, сообщили в Минюсте.
Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов, — говорится в Минюсте.
Как ранее писал NEWS.ru, решение по жалобе мажоритарных акционеров нефтяной компании ЮКОС на постановление нижестоящего суда, который отменил взыскание с России $50 млн в их пользу, вынесет Апелляционный суд Гааги.
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