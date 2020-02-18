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Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что война между Россией и Белоруссией невозможна.

По его словам, между странами есть напряжение. Оно связано с противоположным пониманием интеграции. Политолог отмечает, что Россия хочет больше интеграции с Белоруссией, а Минск выступает за то, чтобы всё осталось...