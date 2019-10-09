https://static.news.ru/photo/e6bb2bbe-ea93-11e9-b240-fa163e074e61_660.jpg Фото: minjust.ru

Решение включить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, в список иностранных агентов не связано с расследованием СК о якобы зарубежном финансировании этой структуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

Как передаёт ТАСС , также в Минюсте выразили готовность доказывать правомерность своего решения в суде, так как и все доказательства у чиновников на этот счёт якобы имеются.

По итогам публикаций в СМИ Главным управлением Минюста по Москве в ходе текущего контроля было установлено, что ФБК фактически имеет все признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Это прежде всего занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования, — сказал и. о. директора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов.

Как писал News.ru, ранее Минюст включил ФБК в список иноагентов. В Кремле не стали комментировать ситуацию. Алексей Навальный подчеркнул, что организация никогда не получала зарубежного финансирования.