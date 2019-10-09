Решение включить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, в список иностранных агентов не связано с расследованием СК о якобы зарубежном финансировании этой структуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
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По итогам публикаций в СМИ Главным управлением Минюста по Москве в ходе текущего контроля было установлено, что ФБК фактически имеет все признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Это прежде всего занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования, — сказал и. о. директора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов.
Как писал News.ru, ранее Минюст включил ФБК в список иноагентов. В Кремле не стали комментировать ситуацию. Алексей Навальный подчеркнул, что организация никогда не получала зарубежного финансирования.
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