Минюст признал иноагентами петербургскую и краснодарскую ЛГБТ-организации

Министерство юстиции России включило в реестр незарегистрированных общественных объединений — иностранных агентов петербургскую и краснодарскую ЛГБТ-организации «Реверс» и «Выход», говорится на сайте ведомства. По информации Минюста, обе организации получают средства от благотворительного фонда социально-правовой помощи «Сфера» (организация, исполняющая функции иностранного агента).

24 декабря 2021 года во исполнение требований законодательства РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» и санкт-петербургская инициативная группа ЛГБТ «Выход», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Группа ЛГБТ «Выход» создана в 2008 году в Санкт-Петербурге. Отмечается, что целью её деятельности является признание государством и обществом человеческого достоинства и равных прав каждого вне зависимости от сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности. Инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» основана в 2015 году в Краснодаре. Отмечается, что в качестве своих целей она заявляет защиту прав и интересов представителей ЛГБТ-сообщества, преодоление притеснений по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, популяризацию здорового образа жизни, содействие распространению ценностей демократии и прав человека.

Согласно информации на сайте Минюста, обе организации получают денежные средства от благотворительного фонда социально-правовой помощи «Сфера» (организация, исполняющая функции иностранного агента).

Ранее сообщалось, что по окончании пресс-конференции президента России Владимира Путина 23 декабря его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что приглашённым на мероприятие СМИ-иноагентам не дали слово. По его мнению, это объясняется в том числе большим количеством участников и вопросов.

В этом году традиционное мероприятие прошло в Манеже в центре Москвы и продлилось чуть менее четырёх часов. Для общения с главой государства были аккредитованы 507 представителей столичных и региональных СМИ, в том числе украинский журналист Роман Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщал ряд изданий, а также журналисты телеканалов «Дождь» и «Медуза» (оба — СМИ, исполняющие функции иностранного агента).