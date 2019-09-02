https://static.news.ru/photo/d0720e1c-cd89-11e9-b711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Шесть политических партий ликвидировано Минюстом РФ. Об этом сообщили в самом ведомстве.

По его данным, это было сделано на основании вступивших в законную силу решений Верховного суда России.

В список ликвидированных партий вошли «Народная партия „За женщин России“», «Союз горожан», «Народная партия России», «Социал-демократическая партия России», «Партия пенсионеров России» и «Города России».

Ранее News.ru писал, что правящая партия «Грузинская мечта» приняла окончательное решение о перестановках в правительстве закавказского государства. О кадровых решениях, как ожидается, будет объявлено на этой неделе.