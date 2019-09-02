Шесть политических партий ликвидировано Минюстом РФ. Об этом сообщили в самом ведомстве.
По его данным, это было сделано на основании вступивших в законную силу решений Верховного суда России.
В список ликвидированных партий вошли «Народная партия „За женщин России“», «Союз горожан», «Народная партия России», «Социал-демократическая партия России», «Партия пенсионеров России» и «Города России».
Ранее News.ru писал, что правящая партия «Грузинская мечта» приняла окончательное решение о перестановках в правительстве закавказского государства. О кадровых решениях, как ожидается, будет объявлено на этой неделе.