Минюст Германии получил запрос России по делу Навального

https://static.news.ru/photo/4c2b2ffa-eaaf-11ea-890a-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA

Минюст ФРГ подтвердил получение российского запроса о правовой помощи в связи с делом Алексея Навального.

Представитель немецкого ведомства уточнил, что обращение Генпрокуратуры РФ было получено 27 августа. Согласно ему, речь идёт о передаче анализов и текущей диагностики оппозиционера. При удовлетворении запроса ответственной за процедуру станет берлинская Генпрокуратура, передаёт Welt am Sonntag.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель ГП РФ Андрей Иванов сообщил, что ведомство обратилось к Германии с просьбой оказать правовую помощь по делу о госпитализации Навального. По его словам, в ФРГ подтвердили получение запроса и своё намерение взаимодействовать с российскими правоохранительными органами в выяснении обстоятельств происшествия. Также ведомство запросило у немецкой стороны доказательства предварительного диагноза, поставленного Навальному специалистами клинике Charité.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Воздушное судно совершило посадку в Омске, потерявшего сознание оппозиционера передали местным медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния Навального было названо отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Некоторое время спустя Навального перевели в берлинскую клинику Charité. Её специалисты пришли к заключению, что блогер отравился токсином группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ, которая применяется как в лекарствах, так и в сильнейших нервно-паралитических ядах.