Минтруд объяснил, почему отклонили законопроект об индексации пенсий

Законопроект ЛДПР об индексации пенсий был отклонен кабмином из-за недостаточной проработанности. Минтруд уверяет, что отзыв об инициативе партии никак не касается самой идеи об индексации пенсии работающих россиян, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Направленный правительством отзыв на законопроект ЛДПР об индексации касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного законопроекта. Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. В виду непроработанности законопроект был отклонен, — говорится в официальном сообщении.

Законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. В правительстве отметили, что это потребует дополнительных расходов, однако порядок их покрытия и источники средств авторами документа не определены.



В кабмине также напомнили, что в 2017, 2019 и 2020 годах уже давали отрицательные заключения на аналогичные законопроекты.



Ранее заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России, член президиума Людмила Пискунова заявила в беседе с NEWS.ru, что индексацию пенсий для работающих пенсионеров проводить нужно обязательно. По её словам, большинство людей пенсионного возраста работают не из любви к труду, а из желания выжить.