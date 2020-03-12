https://static.news.ru/photo/acb3fa96-6472-11ea-9fdd-fa163e074e61_660.jpg Максут Шадаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минсвязи) Максут Шадаев заявил, что у России имеются все технологические ресурсы и готовые решения для перевода на онлайн-платформы очных совещаний властных органов.

Как передаёт ТАСС, журналисты задали Шадаеву вопрос, готовы ли власти РФ перейти на удалённый режим работы в случае дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Министр ответил утвердительно и также заметил, что есть в том числе и российские системы для видеоконференций.

У нас даже конкурентные решения есть, и часть ведомств их использует. Мы сейчас активно будем этим заниматься, — добавил Шадаев.

Как ранее сообщал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса. В документе содержится рекомендация работодателям Подмосковья о переводе сотрудников на удалённый режим работы.