Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минсвязи) Максут Шадаев заявил, что у России имеются все технологические ресурсы и готовые решения для перевода на онлайн-платформы очных совещаний властных органов.
Как
У нас даже конкурентные решения есть, и часть ведомств их использует. Мы сейчас активно будем этим заниматься, — добавил Шадаев.
Как ранее сообщал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса. В документе содержится рекомендация работодателям Подмосковья о переводе сотрудников на удалённый режим работы.
Добавьте наши новости в избранные источники