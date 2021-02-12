Минстрой разработал новые правила для собачьих приютов

https://static.news.ru/photo/8b3e1bce-6d9c-11eb-a619-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минстрой разработал новые правила строительства приютов для животных. Они позволят определить необходимые параметры территорий, выделяемых под такие объекты.

Свод правил обеспечит выполнение обязательных требований при возведении приютов. Согласно документу, в приюте может находиться не более 300 животных. Если их число превышено, участки, где стоят павильоны с вольерами, должны находиться в 60 метрах друг от друга, говоритс я в своде, опубликованном на сайте Минстроя.

Обязательным станет в приютах наличие лечебной зоны. Также пропечатаны требования по планировке вольеров. В документе приводится и классификация приютов по принадлежности: государственные, муниципальные и частные. Есть разделение по типу содержания: для собак, кошек, смешанного типа. Также приюты делятся по строительным характеристикам: капитальные здания, модульные, из сборно-разборных конструкций.

Документ призван обеспечить гуманное обращение с животными, создать безопасные условия для их проживания и содержания — с пунктами ветпомощи, выгулом и общением с людьми. Приюты должны стать местом, куда люди будут приходить заботиться о животных или забирать их домой.

Проект прошёл процедуру обсуждения с участием зоозащитников, волонтёров, заинтересованных ведомств и объединений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Государственной думы предложили изымать животных у жестоких хозяев. Минюст поддержал идею о штрафах за неподобающее обращение с питомцами.