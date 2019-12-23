Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что правительства России и Белоруссии планируют согласовать весь пакет интеграционных соглашений в течение ближайших двух-трёх дней.
За исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие два-три дня, интеграционный пакет у нас согласован. Мы подберём время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст новый импульс нашим отношениям, — цитирует Крутого «Интерфакс».
Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что проведёт личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным до конца 2019 года. Главы государств могут принять такое решение по итогу телефонных переговоров.
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