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Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели, — отметил политик....