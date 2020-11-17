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Минск дополнил ответный пакет санкций по каждой из стран ЕС и по Канаде

16:28, 17 ноября 2020 54
Фото: mfa.gov.by

Власти Белоруссии дополнили свой пакет санкций в отношении государств Евросоюза (ЕС) и Канады в ответ на решение Совета ЕС по дополнительным аналогичным мерам в адрес Минска, заявили в МИД РБ. В ведомстве отметили, что список не публикуют из-за дипломатической корректности.

Он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок, — говорится на сайте МИД РБ.

Министерство добавило, что Минск готов вести взаимоуважительный разговор с ЕС после его отказа от политики конфронтации с Белоруссией. Кроме того, власти РБ приняли решение приостановить диалог с Европейским союзом по вопросу прав человека, заявил министр иностранных дел государства Владимир Макей после совещания у президента республики Александра Лукашенко.

Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал Александр Лукашенко.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики постоянно применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стихийные мемориалы памяти погибших в ходе протестных акций являются потенциальным местом начала гражданской войны. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такую же опасность, по его убеждению, представляют так называемые дворы перемен.

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