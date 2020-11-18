Минпромторг обязали отчитываться о наличии лекарств от корнавируса

Министерство промышленности и торговли теперь будет еженедельно отчитываться о наличии лекарств от коронавируса в аптеках страны. Такое поручение ведомству дало правительство.
Соответствующее постановление
О результатах представить в правительство Российской Федерации предварительную информацию до 10:00 17 ноября 2020 года, далее докладывать еженедельно, начиная с 19 ноября 2020 года, — сказано в постановлении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство промышленности и торговли РФ значительно увеличило производство антибактериальных препаратов — в 35 раз в отдельных случаях.