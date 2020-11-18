Минпромторг обязали отчитываться о наличии лекарств от корнавируса

https://static.news.ru/photo/f2a3bea0-292b-11eb-948b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Министерство промышленности и торговли теперь будет еженедельно отчитываться о наличии лекарств от коронавируса в аптеках страны. Такое поручение ведомству дало правительство.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. В нём сказано, что профильные ведомства должны формировать список препаратов от коронавируса, а Минпромторг обязан определиться с необходимым количеством лекарств. Со списком надо будет свериться у производителей, а после организовать доставку препаратов в регионы.

О результатах представить в правительство Российской Федерации предварительную информацию до 10:00 17 ноября 2020 года, далее докладывать еженедельно, начиная с 19 ноября 2020 года, — сказано в постановлении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство промышленности и торговли РФ значительно увеличило производство антибактериальных препаратов — в 35 раз в отдельных случаях.