Минобороны заявило о сговоре против РФ из-за Украины

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что международные организации однобоко освещают ситуацию на Украине. По его словам, это свидетельствует о признаках их сговора против Москвы, сообщает РИА Новости.

В очередной раз обращаем внимание на неприкрытую ангажированность и однобокость освещения событий на Украине со стороны международных организаций, а также СМИ так называемого «цивилизованного мира», — подчеркнул генерал-полковник.

В качестве примера он отметил «раздутую истерику», которая была после провокации в Буче, и «полное молчание» по поводу зверств неонацистов, о которых рассказывают освобождённые из плена военнослужащие РФ. Мизинцев добавил, что с пленными украинцами обращаются в рамках международного гуманитарного права.

К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками, — заключил он.

Ранее стало известно, что российская сторона сохраняет возможность инициировать созыв заседания Совета Безопасности ООН по военнопленным, заявил Михаил Мизинцев. По его словам, бездействие гуманитарных организаций вроде МККК (Международный комитет Красного Креста) в данном вопросе может стать причиной к инициации созыва.