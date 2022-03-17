Минобороны обнародовало документы о финансировании США лабораторий Украины

Минобороны России обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине, передаёт KP.RU. По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн.

Эти биолаборатории были выбраны управлением Минобороны США по снижению угрозы (ДТРА) и компанией-подрядчиком «Black & Veatch» в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

В военном ведомстве добавили, что применение данных патогенов может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому этот проект и получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены.

Ранее в Минобороны сообщили, что проект по патогенам летучих мышей, проводившийся в Грузии и на Украине под руководством США, начался в октябре 2019 года, накануне пандемии коронавируса.

Доктор биологических наук Пётр Чумаков считает, что у США много секретных военных лабораторий в разных частях мира, включая соседние с Россией страны. По его словам, о существовании таких лабораторий на Украине было известно довольно давно и там могла проводиться работа над биологическим оружием. Эксперт подчеркнул, что расположение биолабораторий в странах, которые США считают третьим миром, весьма удобно, так как местное население не возмущается потенциальным угрозам, а риск утечки при опасных исследованиях для Штатов минимален.