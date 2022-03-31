Минобороны России показало кадры уничтожения украинских РСЗО

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Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украины. В военном ведомстве уточнили, что украинские объекты были спрятаны в городской промышленной стройке. Российские военные нанесли ракетные удары с беспилотников, пишет ТАСС.

Точечные удары по системам залпового огня наносились ракетным вооружением с БПЛА, — сказано в сообщении.

Ранее российские военные в ходе специальной военной операции при помощи высокоточного оружия уничтожили позиции РСЗО нацбатальона «Азов» в районе промышленной зоны у металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Предприятие по большей части стало последним оплотом националистов.

Российская оперативно-тактическая авиация уничтожила 28 украинских военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В ходе брифинга он также рассказал, что Народная Милиция ДНР сбила два боевых вертолёта Украины Ми-8, на которых пытался эвакуироваться командный состав нацбатальона «Азов».