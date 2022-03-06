Минобороны РФ вынесло предостережение Бухаресту и приграничным странам

Минобороны России вынесло предостережение Бухаресту и приграничным странам о предоставлении аэродромной сети для военной авиации Украины. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что данное решение могут расценить как вовлечение стран в вооружённый конфликт, передаёт ТАСС.

По словам Конашенкова, информация об украинских боевых самолётах, ранее прилетевших на территорию Румынии и других приграничных стран, является достоверной.

Использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооружённых сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооружённый конфликт, — сказал он.

Кроме того, Конашенков заявил, что практически вся боеспособная авиация киевского режима была уничтожена российскими военными.

Ранее США дали «добро» странам НАТО на предоставление Украине боевых самолётов, если страны Альянса согласны это сделать. С этой просьбой к Конгрессу США выступил украинский президент Владимир Зеленский во время разговора через Zoom.

В ходе видеозвонка с членами Конгресса США Зеленский призвал предоставить «истребители российского производства, на которых могут летать украинские пилоты». США стали изучать перспективы отправки Польшей на Украину «самолётов советской эпохи». В обмен Польша планирует получить истребители американского производства F-16.