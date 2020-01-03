https://static.news.ru/photo/ad7bbc9c-2e2c-11ea-bfe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Убийство американцами командующего подразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани приведёт к резкой эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Такого мнения придерживаются в Минобороны России.

Недальновидные шаги Соединённых Штатов, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе, — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

В министерстве считают, что смерть генерала приведёт к серьёзным негативным последствиям для всей системы международной безопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.