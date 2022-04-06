Минобороны РФ рассказало о срыве обмена пленными Киевом

Министерство обороны РФ рассказало о срыве обмена пленными украинскими властями. В ведомстве заявили, что список военнослужащих постоянно изменялся, а число людей сокращалось, передаёт ТАСС.

Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причём на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной, — заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам представителя Минобороны РФ, изначально для обмена был заявлен список из 251 военнослужащего. Мизинцев уточнил, что за сутки перечень несколько раз сокращался Украиной.

Согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих сегодня с утра украинской стороной без объяснения причин также отвергнут, — отметил он.

По итогам срыва обмена пленными в ведомстве высказали опасения насчёт российских солдат.

У российской стороны есть все основания полагать, что с военнослужащими Вооруженных Сил России, находящимися в плену, не все в порядке, — сказано в официальном заявлении Минобороны.

Ранее ведомство опубликовало видео интервью со спасшимся из украинского плена российским военным. Он рассказал, что сослуживца истязали целую ночь военные армии Украины.