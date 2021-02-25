Минобороны РФ отрицает применение «Искандеров» в Карабахе

https://static.news.ru/photo/093e82da-7783-11eb-ac00-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Минобороны России заявило, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе Армения не применяла «Искандеры», весь запас ракет находился на складах вооружённых сил страны.

Как отметили в российском военном ведомстве, они «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением премьер-министра Армении Никол Пашиняном, что «Искандеры» взорвались лишь на 10%.

По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтверждённым в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооружённых сил Республики Армения, — отметили в Минобороны.

В ведомстве предположили, что Пашиняна могли ввести в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию. Как отмечается, производимый в России ракетный комплекс «Искандер-Э» испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирии против террористических группировок и «является лучшим в мире в своем классе».

Накануне премьер Армении назвал неэффективными российские ОТРК «Искандер». Так он ответил на слова экс-президента республики Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить «Искандер» в самом начале боевых действий в регионе.

Как заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин, премьер-министр Армении Никол Пашинян решил подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе словами о якобы неэффективности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Он отметил, что слова Пашиняна — «абсолютная ложь». Политик напомнил, что западные эксперты постоянно обращают внимание на необходимость внести ОТРК «Искандер» в переговорный процесс по ракетам малой дальности, писал NEWS.ru.