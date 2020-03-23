https://static.news.ru/photo/d7c8094c-6d06-11ea-9c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Очередной транспортный самолёт Ил-76 вылетел в охваченную эпидемией коронавируса Италию. Борт доставил в республику российское оборудование и военных специалистов для борьбы с инфекцией.

Минобороны перебрасывает военврачей с подмосковного аэродрома Чкаловский на базу итальянских ВВС. За два дня военно-транспортная авиация завершила десять рейсов в республику.

По информации университета Хопкинса, сегодня Италия — главный очаг инфекции в Европе, в больницах остаются более 46,6 тысячи из 59 тысяч заражённых итальянцев. В стране от коронавируса погибли 7 тысяч человек — более половины от всех жертв мировой пандемии.

Как писал NEWS.ru, появившийся в Китае коронавирус COVID-19 распространился в большинство стран мира, в марте 2020 года став пандемией. Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды. К 23 марта заразились более 343 тысяч человек, погибли более 14,7 тысячи.

Россия зафиксировала 438 случаев заражения после 163 тысяч проведённых тестов.