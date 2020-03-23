Очередной транспортный самолёт Ил-76 вылетел в охваченную эпидемией коронавируса Италию. Борт доставил в республику российское оборудование и военных специалистов для борьбы с инфекцией.
Минобороны перебрасывает военврачей с подмосковного аэродрома Чкаловский на базу итальянских ВВС. За два дня военно-транспортная авиация завершила десять рейсов в республику.
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Как писал NEWS.ru, появившийся в Китае коронавирус COVID-19 распространился в большинство стран мира, в марте 2020 года став пандемией. Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды. К 23 марта заразились более 343 тысяч человек, погибли более 14,7 тысячи.
Россия зафиксировала 438 случаев заражения после 163 тысяч проведённых тестов.
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