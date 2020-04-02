Минобороны РФ назвало русофобской публикацию в итальянской газете

https://static.news.ru/photo/bf11d79a-74fc-11ea-88d6-fa163e074e61_660.jpg Игорь Конашенков Фото: mil.ru

В Минобороны России заявили, что публикация в итальянском издании La Stampa о том, что российская помощь Италии была бесполезной, является русофобской.

Об этом сообщил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, материалы, опубликованные в газете, являются фейками, которыми La Stampa манипулирует «прикрываясь идеалами свободы слова».

La Stampa в своих материалах манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, — сказал он.

Конашенков заявил, что издание использует «мнения» анонимных высокопоставленных источников и собственные выдумки, в своих попытках оговорить Россию, оказавшую помощь Италии в трудную минуту, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что РФ оказывает Италии бескорыстную помощь с борьбе с коронавирусом и продолжит это делать, не смотря на нападки. Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.