Минобороны РФ: ДНР ведёт бои в центре МариуполяВ Минобороны РФ сообщили, что войска ДНР ведут бои в центре Мариуполя против нацбатов
Военные ДНР ведут бои в центре Мариуполя против нацбатов и украинских военных, сообщил руководитель пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости. Российские военные оказывают поддержку силам республики.
В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских Вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города, — уточнил Конашенков.
Бывший полковник украинской армии Василий Прозоров
Ранее Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России и войска ЛНР освободили более 90% территории республики. Он отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров. Под контроль взяты населённые пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.