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Минобороны РФ: ДНР ведёт бои в центре Мариуполя

В Минобороны РФ сообщили, что войска ДНР ведут бои в центре Мариуполя против нацбатов
11:36, 18 марта 2022
Минобороны РФ: ДНР ведёт бои в центре Мариуполя Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Военные ДНР ведут бои в центре Мариуполя против нацбатов и украинских военных, сообщил руководитель пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости. Российские военные оказывают поддержку силам республики.

В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских Вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города, — уточнил Конашенков.

Бывший полковник украинской армии Василий Прозоров сообщил изданию, что в Мариуполе на данный момент могут находиться до 15 тысяч солдат ВСУ, бойцов нацбатов и других подразделений. По его словам, туда отступили и украинские части, которые были разгромлены в Волновахе.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России и войска ЛНР освободили более 90% территории республики. Он отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров. Под контроль взяты населённые пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.

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