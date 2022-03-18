Минобороны РФ: ДНР ведёт бои в центре Мариуполя

Военные ДНР ведут бои в центре Мариуполя против нацбатов и украинских военных, сообщил руководитель пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости. Российские военные оказывают поддержку силам республики.

В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских Вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города, — уточнил Конашенков.

Бывший полковник украинской армии Василий Прозоров сообщил изданию, что в Мариуполе на данный момент могут находиться до 15 тысяч солдат ВСУ, бойцов нацбатов и других подразделений. По его словам, туда отступили и украинские части, которые были разгромлены в Волновахе.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России и войска ЛНР освободили более 90% территории республики. Он отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров. Под контроль взяты населённые пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.