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Минобороны расценило манёвры подлодки США как угрозу нацбезопасности

20:24, 12 февраля 2022
Минобороны расценило манёвры подлодки США как угрозу нацбезопасности Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Минобороны РФ заявило о том, что появление около курильского острова Уруп в территориальных водах РФ американской подводной лодки могло угрожать национальным интересам России. В министерстве также отметили, что такие манёвры являются грубым нарушением норм международного права, и РФ оставляет за собой право в подобных ситуациях предпринимать все возможные меры для обеспечения безопасности, передаёт РИА Новости.

Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности России, заявили в Минобороны РФ, — отметили в министерстве.

Минобороны России 12 февраля около курильского острова Уруп в территориальных водах РФ зафиксировало присутствие американской подводной лодки типа «Вирджиния».

В этой связи Минобороны РФ вызвало военного представителя Соединённых Штатов для получения разъяснений по данному инциденту.

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