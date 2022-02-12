Минобороны расценило манёвры подлодки США как угрозу нацбезопасности
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:24, 12 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Минобороны РФ заявило о том, что появление около курильского острова Уруп в территориальных водах РФ американской подводной лодки могло угрожать национальным интересам России. В министерстве также отметили, что такие манёвры являются грубым нарушением норм международного права, и РФ оставляет за собой право в подобных ситуациях предпринимать все возможные меры для обеспечения безопасности, передаёт РИА Новости.
Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности России, заявили в Минобороны РФ, — отметили в министерстве.
Минобороны России 12 февраля около курильского острова Уруп в территориальных водах РФ зафиксировало присутствие американской подводной лодки типа «Вирджиния».
В этой связи Минобороны РФ вызвало военного представителя Соединённых Штатов для получения разъяснений по данному инциденту.