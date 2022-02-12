Минобороны расценило манёвры подлодки США как угрозу нацбезопасности

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В НАТО создали миф об угрозе российского вторжения на Украину после требований Москвы по гарантиям безопасности. С его помощью Альянс стремится ускорить военное освоение страны. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, его слова приводит РИА Новости.

Складывается впечатление, что после того как Россия потребовала от Запада гарантий безопасности, страны НАТО специально сфабриковали и раздувают миф об угрозе российского вторжения на Украину. Делают это для того, чтобы...