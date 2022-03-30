Минобороны показало кадры уничтоженного ракетного комплекса Украины

Министерство обороны России продемонстрировало кадры уничтоженной позиции украинского зенитного ракетного комплекса С-300, пишет ТАСС. Его ликвидировали в населённом пункте Циркуны Харьковской области. В военном ведомстве уточнили, что координаты нахождения ракетных систем Украины установили с помощью средств радиотехнической разведки.

После чего по позициям был нанесён удар ракетным высокоточным оружием. В результате точного попадания пусковые установки, транспортно-заряжающие машины с боекомплектом были уничтожены, — сообщили в министерстве.

В ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил новые сведения о ходе военной спецоперации на Украине. За минувшие сутки был выполнен ряд задач по уничтожению технических средств и стратегических запасов противника, включая ликвидацию двух крупных складов ракетно-артиллерийского вооружения, расположенных в селе Каменка Донецкой области, с помощью комплексов «Искандер». Также сообщается о сбитом в ходе воздушного боя недалеко от украинско-белорусской границы самолёта Су-24 ВВС Украины.

Военные России ракетным ударом уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины в Донецкой и Ровенской областях, заявил Конашенков. С его слов, удар был нанесён оперативно-тактическим комплексом «Искандер».