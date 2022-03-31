Минобороны: авиация России уничтожила 28 военных объектов Украины за сутки

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Российская оперативно-тактическая авиация уничтожила 28 украинских военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В ходе брифинга он также рассказал, что Народная Милиция ДНР сбила два боевых вертолёта Украины Ми-8, на которых пытался эвакуироваться командный состав нацбатальона «Азов».

В течение дня оперативно-тактической авиацией РФ поражены 28 военных объектов Украины, — сказал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны также рассказал, что с начала проведения специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили 124 самолёта, 80 вертолётов и 345 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российские военные в ходе специальной военной операции при помощи высокоточного оружия уничтожили позиции РСЗО нацбатальона «Азов» в районе промышленной зоны у металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Предприятие по большей части стало последним оплотом националистов.