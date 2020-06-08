Министры финансов РФ и США провели телефонный разговор

Министры финансов России и США Антон Силуанов и Стивен Мнучин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили борьбу с коронавирусом.
Об этом говорится в сообщении, распространённом американским Минфином после переговоров.
Министр финансов США Стивен Мнучин поговорил сегодня с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Министры обсудили пандемию COVID-19, — говорится в нём.
Кроме того, главы ведомств обсудили меры по восстановлению экономик обеих стран,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в первом квартале 2020 года экономика Германии сократилась на 2,2%. Причиной стало закрытие производств и магазинов в рамках ограничительных мер, введённых для сдерживания распространения пандемии коронавируса.
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