Министры финансов РФ и США провели телефонный разговор

https://static.news.ru/photo/0ea1172a-a9ab-11ea-9ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министры финансов России и США Антон Силуанов и Стивен Мнучин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили борьбу с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении, распространённом американским Минфином после переговоров.

Министр финансов США Стивен Мнучин поговорил сегодня с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Министры обсудили пандемию COVID-19, — говорится в нём.

Кроме того, главы ведомств обсудили меры по восстановлению экономик обеих стран, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в первом квартале 2020 года экономика Германии сократилась на 2,2%. Причиной стало закрытие производств и магазинов в рамках ограничительных мер, введённых для сдерживания распространения пандемии коронавируса.