Министры экономики стран ЕС 5 апреля рассмотрят новые санкции против России

Министры экономики и финансов стран Евросоюза намерены 5 апреля рассмотреть новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге после сообщений о ситуации в Буче. По словам председателя Еврогруппы Паскаля Донохью, сейчас для стран союза крайне важно «сохранять единство», приводит слова еврочиновника ТАСС.

Это сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли наше единство, которым отличался наш ответ [России] ранее. Поэтому во вторник мы обсудим новые меры на заседании Совета ЕС по экономике и финансам, — сказал Донохью по итогам заседания Еврогруппы на пресс-конференции.

Несмотря на рост цен на энергоносители и продукты питания после введённых против России санкций, Еврогруппа надеется удержаться от спада в текущем году. Как отметил председатель Еврогруппы, конфликт на Украине ведёт не только к росту цен в Евросоюзе, но и снижению уровня жизни, а также повлияет на европейское сообщество.

Ранее сообщалось, что канадские власти намерены внести в санкционные списки ещё девять граждан России и девять граждан Белоруссии в связи с ситуацией на фоне событий на Украине. Во внешнеполитическом ведомстве объяснили рестрикции против этих граждан тем, что они способствовали нарушению суверенитета Украины, а также её территориальной целостности.