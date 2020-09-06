Министр обороны Сербии резко ответил на пост Захаровой о Вучиче

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Министр обороны Сербии Александр Вулин резко осудил пост официального представителя российского МИД Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в США.

Делегация Сербии с президентом Александром Вучичем нанесла двухдневный визит в Вашингтон для проведения переговоров с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти. Результатом встречи стало соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа. Позже в Сети появилась фотография с переговоров, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. В своём Facebook Захарова прокомментировала снимок, приложив к нему скриншот из фильма «Основной инстинкт», где изображена известная сцена «нога на ногу».

Вулин напомнил, что президент Сербии — «единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России». По его словам, будучи верховным главнокомандующим сербской армии, Вучич ведёт «высочайшее и наиболее плодотворное сотрудничество» с российскими вооружёнными силами, передаёт РИА Новости.

Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа, — заявил он, комментируя пост Захаровой.

Сам сербский министр в последние дни находился в РФ. Здесь он вместе с главной Минобороны России Сергеем Шойгу присутствовал на финале Международных армейских игр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич пристыдил официального представителя российского МИД Марию Захарову, прокомментировавшую визит сербской делегации в Вашингтон.