Минобороны Франции выступило за диалог с Россией

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Киев должен первым отреагировать на предложенный Москвой проект гарантий безопасности, написал в Facebook бывший президент Украины Пётр Порошенко. Согласно документу, Россия предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР.

По мнению экс-главы государства, «кремлёвские прихоти гарантий безопасности уходят далеко за рамки двусторонних отношений» между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией, а также «затрагивают национальные интересы большинства стран всего евро-атлантического пространства»....