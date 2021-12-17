Минобороны Франции выступило за диалог с Россией

Франция заявила о нежелании возвращаться к холодной войне с Россией
Софья Купервасер
Софья Купервасер
16:00, 19 декабря 2021
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли Фото: Alexis Sciard/IP3 via ZUMA Press/Global Look Press
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Министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью газете Le Journal du Dimanche заявила о намерении французских властей поддерживать диалог с Россией, не доводя отношения двух стран до состояния холодной войны. Тем не менее в случае нарастания напряжённости вокруг ситуации на Украине страны ЕС могут политически изолировать Россию.
Мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы избежать этого, мы не должны идти на обострение и должны сохранять спокойствие, — сказала она, комментируя предупреждения о возможных последствиях в случае нападения на Украину, которые часто звучат от западных стран в адрес России.
Политик также выразила надежду на продолжение «прямого и открытого диалога с Россией».
Мы ведём откровенный и прямой диалог с российской стороной, потому что мы должны иметь возможность говорить друг другу, — заключила она.
Ранее сообщалось о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона на брифинге по итогам саммита с ЕС в Брюсселе. Он выразил надежду на возвращение России к «нормандскому формату» и Минским соглашениям в вопросе, касающемся урегулирования ситуации на Украине.