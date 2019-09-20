https://static.news.ru/photo/13c6a100-dc3f-11e9-869a-fa163e074e61_660.jpg Мануэль Кеведо Фото: Сергей Булкин/News.ru

Визит министра нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэля Кеведо в Россию уже прорабатывается. Он может состояться в начале октября.

Такой визит прорабатывается, — сообщил « Интерфаксу » информированный источник.

В рамках этой поездки венесуэльский политик сможет принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдёт в Москве со 2 по 5 октября.

Как писал News.ru, президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в скором времени тоже приедет в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, визит готовится, хотя точная дата пока не обнародована. Источники, близкие к Кремлю, полагают, что венесуэльский лидер прибудет в Москву в начале октября.