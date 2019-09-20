https://static.news.ru/photo/13c6a100-dc3f-11e9-869a-fa163e074e61_660.jpgМануэль КеведоФото: Сергей Булкин/News.ru
Визит министра нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэля Кеведо в Россию уже прорабатывается. Он может состояться в начале октября.
Такой визит прорабатывается, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
В рамках этой поездки венесуэльский политик сможет принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдёт в Москве со 2 по 5 октября.
Как писал News.ru, президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в скором времени тоже приедет в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, визит готовится, хотя точная дата пока не обнародована. Источники, близкие к Кремлю, полагают, что венесуэльский лидер прибудет в Москву в начале октября.