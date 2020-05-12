Министр культуры РФ Любимова лечится от коронавируса дома

https://static.news.ru/photo/dbe4a1ec-9435-11ea-92ba-fa163e074e61_660.jpg Ольга Любимова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что проходит лечение от коронавируса дома и продолжает работать. COVID-19 у неё был подтверждён 6 мая. До этого стало известно о заражении этой инфекцией премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева.

У меня не очень большая температура вечером и днём, я могу совершенно спокойно работать, находясь дома, — рассказала в эфире «Россия 24» Любимова.

Она сообщила, что намерена «высидеть» весь положенный срок, и подчеркнула, что это не мешает поддерживать постоянную связь с коллегами из министерства и проводить совещания.

Как писал NEWS.ru, пресс-служба правительства России прекратила публиковать списки участников заседаний кабмина после заражения коронавирусом премьера Михаила Мишустина и двух министров. Издание The Bell обратило внимание на то, что кабмин перестал прикреплять файл со списком участников после 30 апреля, когда было объявлено о болезни Мишустина. Позже подтвердилась информация о заражении министра культуры Ольги Любимовой и министра строительства Владимира Якушева. Министр просвещения Валерий Фальков ушёл на самоизоляцию.