https://static.news.ru/photo/62bf50c2-c14b-11e9-81e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mario De Fina/ZUMAPRESS.com

Глава Минфина Аргентины Николас Духовне принял решение уйти с занимаемой должности в связи с девальвацией нацвалюты.

Сегодня я принял решение подать в отставку с поста министра финансов, который я занимал с января 2017 года. Я делаю это, поскольку убеждён, что вашему правлению нужно значительное обновление в экономической сфере, — цитирует Духовне телеканал Todo Noticias .

Как писал News.ru ранее, курс российской валюты против доллара и евро умеренно снижается. Это происходит на фоне негативной внешней конъюнктуры, включающей в себя политические и финансовые риски, возникшие после праймериз в Аргентине.