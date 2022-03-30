Министр Дудаев заявил, что националисты стреляли детям в спину в Мариуполе

Националисты в Мариуполе прикрывались детьми и стреляли им в спину при попытке выйти по гуманитарному коридору, рассказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он уточнил, что разговаривал с пострадавшими от обстрела детьми и их родителями, пишет «360».

Они рассказывают, что находились в окружении в Мариуполе, их националисты не выпускали из города, их держали в плену, прикрываясь ими. При попытке матери с детьми выйти из окружения эти бандеровцы, националисты, они им стреляли в спину, — отметил Дудаев.

Он рассказал, что в Волновахе детей начальных классов обучали диверсионной работе. По его словам, дети подвергаются жестокому обращению, в рамках которого им в головы пытаются вложить определённую идеологию.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил созвать международный трибунал по военным преступлениям украинских националистов. Его предложение стало ответом на заявление главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, призвавшей расследовать ситуацию с видео с простреливанием ног взятым в плен российским солдатам.