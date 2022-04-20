Минфин США усилил антироссийские санкции

США ввели новый пакет антироссийских санкций, под которые попали 30 физических лиц и ещё 40 юрлиц, сообщили в американском Минфине. В список вошли компании Константина Малофеева, его сын Кирилл, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов и топ-менеджеры, а также зампред Центробанка Ксения Юдаева и Транскапиталбанк (ТКБ), являющийся оператором новой российской платёжной системы Hello.

Также санкции ввели против «дочки» ТКБ Инвестторгбанка, против компаний оператора «Битривер», который владеет дата-центрами в России, включая платформы для блокчейна и майнинга. В Минфине США подчеркнули, что он является третьим по величине в мире. Ограничения коснутся в том числе НКО «Международное агентство суверенного развития» (IASD).

По словам замминистра по контртеррористической и финансовой разведке Брайана Нельсона, США надеются, что новые санкции, введённые при содействии их союзников, ослабят способность Кремля финансировать спецоперацию на Украине.

Министерство финансов может и будет преследовать тех, кто уклоняется, предпринимает попытки или помогает уклониться от санкций США против России, поскольку таким образом они поддерживают спецоперацию, — заявил он.

Ранее журнал Economist писал, что ряд давних сателлитов США отказывают Вашингтону в просьбе ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине. По данным издания, самой «неудобной» страной для Запада на данный момент является Индия, которая то и дело воздерживается от принятия решений с осуждением действий Москвы.