Минченко о смене главы VK: Ковальчуки и так курировали контент холдинга

Логично, что братья Михаил и Юрий Ковальчуки, близкие к президенту Владимиру Путину, оказались кураторами холдинга VK (бывший Mail.ru) после того, как в администрации президента интернет-медиа начал курировать первый замглавы АП Сергей Кириенко, рассказал NEWS.ru автор доклада «Политбюро 2.0» политолог Евгений Минченко. По его словам, Ковальчуки и до смены собственника и руководства корпорации контролировали контент компании.

Ковальчуки и так курировали контент Mail.ru, «ВКонтакте», исторически это всё покупалось в рамках договорённостей с властями. Одно время неформальным куратором был [гендиректор Ростеха Сергей] Чемезов. Потом, когда в администрации президента интернет-медиа начала курировать группа Кириенко, логично было, что Ковальчуки оказались кураторами этого направления, — сказал он.

По его словам, и до изменений было общеизвестно, что политика, «грубо говоря, информационного блока Mail.ru» контролируется администрацией президента. Кроме того, у российских властей в последнее время «нет никаких переживаний по поводу молодёжи из семей членов и кандидатов в члены политбюро», добавил он.

Минченко отметил, что не ждёт принципиальных изменений в политике доступа силовиков к перепискам граждан в проектах VK, потому что правоохранительные органы и так имеют «широкие возможности».

2 декабря стало известно, что холдинг USM бизнесмена Алишeра Усманова продал пакет голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group) группе «СOГАЗ». Долей в 45% акций в капитале «MФ Технологии», контролирующей 57% голосов VK, холдинг владел через «MегаФон». Сумма сделки не раскрывается. 32,3% СК «СОГАЗ» принадлежат Юрию Ковальчуку и его семье.