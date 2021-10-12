Милонов стал зампредом комитета по вопросам женщин и детей

Депутаты Госдумы избрали представителя «Единой России» Виталия Милонова на должность зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Главой комитета стала член КПРФ, председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Останина. Об этом пишет ТАСС.

Избрать следующих депутатов Государственной думы заместителями председателей комитетов Государственной думы: комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей <...> Милонова Виталия Валентиновича (фракция «Единая Россия»), — говорится в постановлении, принятом депутатами.

Другими заместителями председателя избрали депутатов от КПРФ и ЕР Марию Дробот и Елену Вторыгину. Первым зампредом комитета стала глава «Совета матерей», единоросска Татьяна Буцкая.

Милонов известен своими гомофобными инициативами. Он был автором закона о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Ранее он сравнил ЛГБТ-сообщество с кошками и призвал поступать с ними соответственно. Он считает, что ради борьбы с распространением гомосексуальности геев надо стерилизовать и отправить в специальные приюты.

Кроме того, Милонов активно выступает против абортов: он требовал приравнять их к убийству. Также парламентарий заявлял, что жертвы домашнего насилия сами несут ответственность за произошедшее с ними. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который предусматривал меры по предупреждению насилия в семье, Милонов называл «уродством».