Милонов осудил Хамзаева за ненависть к алкоголикам

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал предложение своего коллеги Султана Хамзаева вынести за пределы населённых пунктов магазины со спиртным. Он отметил, что с алкоголизмом надо бороться, но не с помощью унижения и ненависти, а с помощью любви, цитирует «Газета.Ru».

Всё-таки надо понимать, что люди, зависимые от алкоголя, — эти люди в какой-то степени не могут сами справиться с проблемой. Но по-скотски относиться к зависимым и больным нельзя. Я понимаю, почему он так говорит, чтобы унизить достоинство этих людей, а их надо спасать. А спасать людей нужно с любовью в глазах. Если ты спасаешь человека, значит ты его любишь, а он с ненавистью говорит, — высказался Милонов.

Он также предостерёг Хамзаева от резких высказываний, напомнив о его мандате в Госдуме. По мнению Милонова, такие заявления дискредитируют власть, но повышают цитируемость его коллеги. Политик сравнил Хамзаева с экс-депутатом Владимиром Петровым, который, по словам Милонова, выдвигал «сумасшедшие предложения».

Когда пиар уже человека поглощает, и он не смотрит уже как, но главное — получить лишних 20 ссылок в «Яндекс.Новостях». Это не то. Если он подойдёт, я ему объясню, что это всё ерунда. Это, может быть, интересно для общественника, шоумена, Стаса Барецкого, Никиты Джигурды. А если ты депутат, от тебя ждут чуть-чуть другого, — резюмировал он.