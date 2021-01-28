Милонов назвал Украину страной-лузером, а санкции против РФ недоразумением

Новые санкции против России, утверждённые указом президента Украины Владимира Зеленского, не заслуживают ответных мер со стороны Кремля. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, политический шаг Киева — лишь недоразумение, на которое вряд ли стоит обращать внимание.
Я уверен, что украинские товары и услуги нам точно не нужны, но поскольку Украина, по сути дела, государство-лузер, ничего не производит и никак не участвует в качестве субъекта международных торговых отношений, очень тяжело что-то с ними сделать, — цитирует Милонова сайт телеканала «360».
В качестве ответных действий, убеждён депутат, России следует продолжать оказывать поддержку граждан в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Это важно делать для того, чтобы «Донбасс интегрировался как можно плотнее с Российской Федерацией», пояснил он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении нового пакета санкций в отношении российских граждан и компаний. Документ частично засекречен, конкретные имена и названия предприятий не обнародованы.