Милонов назвал Украину страной-лузером, а санкции против РФ недоразумением

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Новые санкции против России, утверждённые указом президента Украины Владимира Зеленского, не заслуживают ответных мер со стороны Кремля. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, политический шаг Киева — лишь недоразумение, на которое вряд ли стоит обращать внимание.

Я уверен, что украинские товары и услуги нам точно не нужны, но поскольку Украина, по сути дела, государство-лузер, ничего не производит и никак не участвует в качестве субъекта международных торговых отношений, очень тяжело что-то с ними сделать, — цитирует Милонова сайт телеканала «360».

В качестве ответных действий, убеждён депутат, России следует продолжать оказывать поддержку граждан в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Это важно делать для того, чтобы «Донбасс интегрировался как можно плотнее с Российской Федерацией», пояснил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении нового пакета санкций в отношении российских граждан и компаний. Документ частично засекречен, конкретные имена и названия предприятий не обнародованы.