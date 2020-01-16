https://static.news.ru/photo/846b9b4a-3865-11ea-99f1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: ФНС России

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Ранее в ходе заседания Госдума согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

В поддержку предложенной президентом кандидатуры Мишустина высказались члены «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Фракция КПРФ решила воздержаться от голосования. Как пояснил глава КПРФ Геннадий Зюганов, партия не может принять решение, пока неясны состав нового кабмина и его программа.

Голосование проходило в открытом режиме. За утверждение Мишустина на пост премьера проголосовали 383 депутата. 41 человек воздержался. Проголосовавших против нет.

Как писал NEWS.ru, кандидатуру главы Федеральной налоговой службы на пост председателя правительства внёс на рассмотрение в Госдуму президент Владимир Путин. Занимавший эту должность Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.