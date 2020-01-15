Владимир Путин силён своими неожиданными решениями, которые долго предсказывают, но которые никто уже толком не ждёт. Итак, Дмитрий Медведев, которого решительно отправляли в отставку за президентскими выборами и принятием пенсионной реформы, вдруг сам подал прошение об уходе после послания лидера государства. И сразу же получил назначение на специально созданный для него пост зама главы Совбеза. Иными словами, его перемещение было отнюдь не экспромтом, родившимся в ходе подготовки послания президента. Уже замечено, что в последний момент было отозвано его выступление на Гайдаровском форуме. Значит ли такой ход окончательный закат эпохи ДАМа? Отнюдь. Медведева же не отправили возглавить Конституционный суд в родной Петербург, о чём некоторое время назад ходили разговоры. А оставили, что называется, на виду, в Кремле. Причём, судя по всему, с кругом обязанностей, которые, с одной стороны, выигрышные. С другой, и это главное, не связаны с «болотом» бесконечных социальных проблем, которые работают у нас против репутации любого политика, ответственного за такие вопросы.

Вполне можно предположить, что глава РФ сейчас вывел Медведева из-под удара, дав возможность общественности отдохнуть от премьера и ряда его непопулярных реформ. А через пять лет он вполне может предложить его в преемники, сославшись в том числе на то обстоятельство, что на новом посту Медведев приобрёл новый неоценимый опыт. Чем не сценарий? Недаром новое назначение сравнивают с выдвижением его в вице-президенты. Хотя в этой оценке есть и некоторое преувеличение.

Между тем, нет сомнения в том, что новый премьер автоматически попадёт в разного рода анализы в качестве претендента в преемники № 1. И тут пока бесполезно гадать. Мы же помним, как вдруг как бы неоткуда стартовали в премьерство глава налоговой полиции Виктор Зубков или министр Михаил Фрадков. Кто ожидал их во главе Белого дома? И пока создавался этот текст, произошел манёвр, который мы интуитивно предчувствовали: на место премьера был предложен технократ, главный российский налоговик Михаил Мишустин. Что характерно, речь идёт не просто о технократе в обычном смысле этого термина, а именно о специалисте в области передовых информационных технологий, с которыми большую часть жизни он был связан. Собственно, безжалостная эффективность наших налоговиков, которые легко отследят выпитую вами чашку кофе в ресторане, тому самое яркое подтверждение. И Мишустин, видимо, как никто подходит для руководства полной цифровизацией нашей экономики. Тем более, что деятельность куратора этой области, вице-премьера Акимова подвергалась в последнее время жёсткой критике. Символическое совпадение: Мишустин окончил тот же МГТУ СТАНКИН, что и Михаил Фрадков. Вот, оказывается, где у нас премьерская кузница.

Вполне вероятно, мы получим некоего переходного премьера типа того же Зубкова или Фрадкова на время затеянной конституционной реформы, призванной преобразовать президентскую республику в президентско-парламентскую. Кстати, перераспределение некоторых функций в пользу парламента и премьера может дать повод рассуждениям о том, что, мол, последний пост Владимир Путин в будущем оставит за собой. Однако главный вывод из сегодняшних событий заключается в том, что президентский ход застал врасплох оппозицию, которая потеряла почти все свои социальные козыри и выглядит несколько растерянной. Глупо же коммунистам голосовать против Мишустина, человека, далёкого от политики, призванного реализовать новые социальные инициативы президента. Нельзя исключить, что теперь у нас параллельно народному голосованию по поправкам будут объявлены и внеочередные парламентские выборы, которые окончательно и расставят основные акценты на годы вперёд.