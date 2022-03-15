Помочь украинцам: мигрантов предложили заменить беженцами

С началом военной операции на территории Украины в Россию поехали беженцы — как по гуманитарным коридорам из украинских городов, так и из признанных Москвой республик Донбасса. Все эти люди нуждаются в инфраструктуре и рабочих местах, которых в России не хватит на всех, уверен член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Как стало известно NEWS.ru, в СПЧ готовят предложения правительству о предоставлении беженцам приоритета в использовании инфраструктуры и при найме на работу.

Кабанов заявил NEWS.ru, что переселенцам необходимо помогать даже в ущерб трудовым мигрантам из дружественных стран. При этом, по словам правозащитника, идея заключается не в ущемлении в правах иностранцев, а в предоставлении приоритета беженцам и российским гражданам.

Мы ни в коем случае никого в правах не унижаем, просто защищаем тех, кому нужно в первую очередь, — подчеркнул он.

По мнению Кабанова, на федеральном уровне следует поступить так, как уже сделали власти ряда российских регионов: ограничить наём иностранных рабочих. При этом речь идёт не только о людях, приезжающих из стран Средней Азии, но и об остальных мигрантах.

Нам надо думать в отношении беженцев. У них нет домов, нет ничего, и надо думать, как их трудоустроить, — добавил правозащитник.

Артём Соболев/NEWS.ru

Кроме того, необходимо защитить россиян от возможного роста безработицы, уверен Кабанов. Существуют профессии, которыми люди занимаются временно, например, работа в такси. Правозащитник обратил внимание, что во многих странах частный извоз разрешён только водителям, у которых есть права, выданные в стране работы. В России же такой нормы нет, что, как считают многие, приводит к повышенной аварийности и лишает россиян защиты на рынке труда. Отдельное обращение к правительству о рынке такси Кабанов намерен подготовить совместно с председателем СПЧ Валерием Фадеевым.

Свои предложения президентский совет намерен направить в правительство. Однако Кабанов отметил, что в правительстве существует и противоположное мнение: в трудные времена России не следует ссориться с союзниками из числа бывших советских республик. Но, по мнению правозащитника, власти некоторых государств «пытаются усидеть на трёх-четырёх-пяти стульях», а потому не могут называться союзниками.

Ещё до начала военной спецоперации на территории Украины в Россию потянулись беженцы из частично признанных ДНР и ЛНР. Всего в страну из Донбасса приехали больше 200 тысяч человек. Почти 100 тысяч переселенцев планируется распределить по российским регионам. С началом боевых действий к ним прибавились и беженцы из других частей Украины. Россия и Украина согласовали гуманитарные коридоры в Россию для мирных жителей ряда городов. Большинство украинцев тем не менее выезжают из зоны боевых действий в Евросоюз.

Danilo Dittrich/dpa/Global Look Press

Доцент РАНХиГС, экономист Николай Кульбака сомневается в возможности заменить мигрантов украинскими беженцами. Он обратил внимание, что мигрантов в России миллионы, в то время как въезжающих в страну переселенцев значительно меньше.

Никакого реального экономического значения там нет и быть не может. Что касается возможности работы этих людей и возможности того, что они что-то будут зарабатывать — да, конечно, это хорошо с точки зрения гуманности по отношению к беженцам. Но с точки зрения выигрыша для российской экономики — выигрыша в этом не будет точно, — подчеркнул он.

Экономист признал, что беженцам нужна инфраструктура, однако она отличается от той, что требуется мигрантам. Поэтому обеспечением жизни приезжающих с территории Украины людей необходимо заниматься отдельно.

Не уверен в возможности заменить мигрантов беженцами и политолог Илья Гращенков. По его словам, мигранты занимаются демпингом на рынке и само существование этой проблемы всегда было показателем неполноценности российской экономики. Так, в США с подобным сталкивались ещё в XIX веке, и в стране это привело к появлению профсоюзов и минимальной ставки оплаты труда. В России же до сих пор комплектуют рынок исключительно из временщиков, готовых работать за любые деньги.