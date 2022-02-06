Миграционный юрист: калужский губернатор не знает законов

Специалист по миграционному законодательству Рустам Касимов считает, что губернатор Калужской области Владислав Шапша, пообещавший ограничить работу иностранцев в регионе, не знает федеральное законодательство. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что руководство субъекта не может ограничить количество выдаваемых патентов.

Ограничить количество патентов невозможно в соответсвии с федеральным законодательством. Инструментом регулирования численности является цена: субъект федерации устанавливает цену патента, — рассказал юрист.

Также власти могут прекратить выдачу патентов для определённых профессий. Однако это не помешает мигранту получить документ на другую профессию и продолжить выполнять свои обязанности.

Мне кажется, это рассчитано на определённый пиар. Такое вот очковтирательство, чтобы показать федеральному центру, что губернатор как-то отреагировал на ситуацию. По факту всё упрётся в первый снегопад или отказ от выхода маршруток, — добавил Касимов.

7 февраля Шапша написал в Telegram, что задача местных властей — «вернуть контроль над ситуацией» с мигрантами. Он пообещал принять ряд решений, связанных с этим: запретить иностранцам работать в общепите, розничной торговле и на транспорте, а также существенно ограничить количество выдаваемых патентов и организовать прозрачность проверки знания русского для кандидатов на получение гражданства.

Об этом глава региона заговори на фоне ряда конфликтов с участием иностранцев в регионе. Так, по данным СМИ, в декабре в Ермолино Калужской области 16-летний подросток получил ножевое ранение в сердце в драке с мигрантами, когда попытался вступиться за избиваемого мужчину.