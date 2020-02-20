Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о нарушениях со стороны Норвегии. Она также отметила необходимость поиска способов урегулирования тех проблем, с которыми сталкиваются российские операторы.
В последние годы Осло фактически нарушает положения договора, конкретизирующие обязательства норвежских властей в этой связи, — цитирует Захарову РБК.
По её мнению, Осло своими действиями «омрачает двусторонние отношения».
Нам непонятно упорное нежелание норвежских властей искать конструктивные пути преодоления этого негатива, — добавила она.
NEWS.ru писал ранее о другом заявлении МИДа. Так, ведомство усомнилось в способности властей Украины прекратить конфликт в Донбассе.