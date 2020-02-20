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В МИД России выразили сомнения в том, что действующее руководство Украины способно прекратить конфликт в Донбассе.

Об этом говорится в комментарии ведомства «в связи с шестой годовщиной вооружённого госпереворота на Украине». В тексте говорится, что украинские избиратели дали оценку действиям «майданных» властей на прошлогодних президентских и...