МИД заявил о доказательствах участия западных дипломатов в протестах в РФ

https://static.news.ru/photo/702e6a32-6aa9-11eb-bbd6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Западные дипломаты принимали участия в несогласованных акциях протеста в России. Как заявили в МИД РФ, Москва предоставила полный пакет доказательств этому.

Мы предоставили весь пакет доказательств участия западных дипломатов в соответствующих акциях. Они, по-моему, уже облетели весь мир, — заявила Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

Дипломат отметила, что в целом среди экспертов и журналистов нет осуждения поведения представителей Запада. Но их присутствие на протестах необходимо рассматривать как комплекс акций, направленных против России.

На акциях протеста 23 и 31 января в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.

Как писал NEWS.ru, политологи нашли правдоподобное объяснение приезду 14 дипломатов разных стран на суд к Алексею Навальному. Так представители заинтересованных стран могли давить на суд, но в то же время и выяснить ситуацию с правосудием в России.

Беспрецедентное массовое участие послов в суде по Навальному стало темой для бурных обсуждений в политических кругах. Блогер, по сути, стал инструментом для дискредитации страны и президента, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.