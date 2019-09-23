https://static.news.ru/photo/5622b886-760a-11e9-af7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россию невозможно запугать иностранными группировками по противодействию в киберпространстве. Страна способна себя защитить, заявил директор департамента МИДа по вопросам новых вызовов и угроз Владимир Тарабрин.

Дипломат напомнил, что РФ ещё 20 лет назад подняла в ООН вопрос об угрозах в этой сфере и настояла на принятии Генассамблеей соответствующей резолюции.

Сами по себе такие сообщения о различного рода «дивизиях» носят чисто пропагандистский характер. Если бы у западных стран имелись реальные намерения вести диалог, они бы об этом не говорили, — цитирует Тарабрина РИА Новости .

Он отметил, что информацию о создании таких подразделений «уже даже сложно комментировать всерьёз». По его словам, обвинения в российской киберагрессии «звучат тем более абсурдно, если вспомнить, что именно наша страна является пионером дискуссий по международной информационной безопасности».

Ранее, как писал News.ru, стало известно, что Великобритания намерена сформировать дивизию по борьбе с «гибридными действиями». Она займётся воздействием на общественное мнение и нейтрализацией противников Соединённого Королевства. Одна из заявленных задач — сдерживание «российской угрозы» в виртуальном пространстве.