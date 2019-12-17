https://static.news.ru/photo/1fa0d6c4-213d-11ea-a0a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Nosovsky/ Russian Look/Global Look Press

Японский МИД требует от России немедленно освободить задержанные рыболовецкие суда. Префектура пытается выяснить, насколько обоснованы претензии российской стороны по поводу объёмов улова.

Суда плыли с Хоккайдо, рыбаки ловили осьминогов согласно договорённости между странами. Однако их задержали для досмотра, в ходе которого пограничники усмотрели несоответствие между фактическим объёмом улова и тем, что был указан в бортовом журнале, сообщает Kyodo.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники погранслужбы ФСБ РФ во вторник, 17 декабря, задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов. Согласно данным источника, часть задержанных судов принадлежат кооперативу из города Немуро в префектуре Хоккайдо.