МИД: выход РФ из ДОН — это не демонстрация для новых властей США

https://static.news.ru/photo/7fb9bba8-58cc-11eb-977f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) не следует рассматривать как показной шаг для новой администрации США во главе с избранным президентом Джо Байденом. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что её удивила такая характеристика решения Москвы со стороны главного редактора одного из либеральных отечественных СМИ.

Это не то что несерьёзный анализ, он просто неправильный, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Ране она отмечала, что Москва предпринимала максимальные усилия по спасению договора, рассчитывая на конструктивный подход стран Запада. Однако всё испортила их «политическая ориентация на США».

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил ещё 21 мая 2020 года. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

В качестве причины американская сторона назвала нарушения договора со стороны России. Кремль эти утверждения отверг и выдвинул встречные обвинения.

Как писал NEWS.ru, Россия начала процедуру выхода из соглашения. В МИД пояснили, что участие Москвы в нём бессмысленно без присутствия Вашингтона. В ведомстве добавили, что США покинули соглашение под надуманным предлогом и тем самым нарушили баланс интересов государств-участников.