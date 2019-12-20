https://static.news.ru/photo/c7c807f4-2323-11ea-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Здание МИД Украины Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В украинском МИД отреагировали на слова президента России Владимира Путина о том, что в ходе создания СССР к Украине были присоединены исконно русские территории. Замглавы дипведомства Василий Боднар напомнил российскому лидеру, что Москва в прошлом была подчинена Киеву.

Давайте обратимся к истории. Кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву, так что давайте говорить о корнях, а не последствиях, — цитирует его RNS.

Ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря заявил, что Ленин передал советской Украине «исконно русские территории», которые никогда не имели к ней никакого отношения. В МИД Украины обещают сделать официальное заявление по этому поводу.

Как писал NEWS.ru писал, что Роман Цимбалюк, журналист с Украины, который в ходе пресс-конференции задал вопрос Владимиру Путину, продолжил с ним дискуссию в соцсети. Он оспорил замечание российского лидера о том, что ВСУ пользуется только боевыми машинами, созданными в СССР.